Кабмин упростил импорт материалов для производства боеприпасов и беспилотников

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов", - сказал он.

По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

"Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников", – сказал Шмыгаль.

"В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше", - добавил он.

В сентябре стало известно, что ГП "Антонов" приступило к производству беспилотников .

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