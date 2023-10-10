Кабмин упростил импорт материалов для производства боеприпасов и беспилотников
Кабмин на заседании 10 октября принял решение, максимально упростив импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
"Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов", - сказал он.
По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.
"Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников", – сказал Шмыгаль.
"В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше", - добавил он.
- В сентябре стало известно, что ГП "Антонов" приступило к производству беспилотников .
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