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Кабмин создаст реестр граждан, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

11 июня, 2023 воскресенье
19:21
Война с Россией

В воскресенье, 11 июня, Кабмин совместно с чиновниками, главами ОВА и главами громад провел совещание, в ходе которого решено создать реестр граждан, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По состоянию на сегодняшний день уже эвакуированы более 2,7 тыс. человек, развернуты 13 эвакуационных пунктов, привлечены 2 тыс. спасателей. Сейчас подтоплены более 4,3 тыс. зданий. Площадь затопления уменьшается, но до естественного уровня вода снизится ориентировочно только через 2 недели ", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что реестр необходимо создать для понимания потребностей каждого пострадавшего гражданина. Также это позволит иметь основание для выделения средств и компенсаций. Так, на совещании уже обсудили наработку механизма компенсаций для пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС.

"Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию", - написал Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра, сейчас анализируют потребности каждой громады в воде и нарабатывают быстрые технические решения для обеспечения водоснабжения. В краткосрочном сроке планируется использовать артезианские скважины, но вскоре должны начать строительство новых водопроводов и насосных станций.

Кроме того, на совещании обсудили и другие актуальные вопросы. Речь идет, в частности, о продолжении эвакуационных работ, организации подвоза технической и питьевой воды в громады, обеспечении мониторинга качества воды и ее очистки для защиты от эпидемий.

"Дал соответствующие поручения руководителям ОВА и профильным министрам. Ожидаю уже на следующей неделе представление на рассмотрение правительства соответствующих проектов решений", - подытожил Шмыгаль.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня,  подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В акватории Николаева по состоянию на вечер субботы, 10 июня, уровень воды составляет 84 сантиметра.

За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился. В то же время сообщили, что в Черном море резко снизилась соленость воды.

11 июня стало известно, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС подтоплено по меньшей мере 46 населенных пунктов, без вести пропавшими считаются 35 жителей, есть и дети.

Общество
Украина
Херсон
Херсонщина
Денис Шмыгаль
экологическая катастрофа
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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