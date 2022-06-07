Кабмин создал штаб для подготовки к отопительному сезону

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 7 июня.

"Правительство сегодня создает штаб, который будет в ежедневном режиме заниматься подготовкой к отопительному сезону. Возглавит его министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задачи четкие: сбалансировать систему, провести ремонты, оперативно решать все проблемы, сформировать необходимый уровень коммуникации между всеми задействованными уровнями", - сказал он. Привлекаем и представителей местных властей, и теплопоставщиков, и представителей регулятора, и государственный "Нафтогаз", – сказал Шмыгаль.

По его словам, уже сделаны первые расчеты, чтобы понять, сколько Украине нужно газа и угля, а также какие ремонтные работы необходимо провести до отопительного сезона. Ремонтные планы и накопление ресурсов к отопительному сезону станут приоритетными задачами Министерства энергетики и Министерства развития общин. Министры каждую неделю должны отчитываться по их выполнению.

Как отметил премьер, ущерб в энергетической инфраструктуре и энергетике Украины достиг десятков миллиардов гривен. Российские войска разрушили более 200 котельных, сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ, сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций.

"По ситуации с газом. Завершили отопительный сезон мы с 9 млрд кубов в наших газохранилищах. Сразу начали закачку голубого топлива. По состоянию на 1 июня в наших подземных хранилищах хранится уже 10 млрд кубических метров газа. Добычу газа в этом году оцениваем от 16 до 19 млрд кубов. Потребление от 21 до 24 млрд кубов. Соответственно, часть газа будем импортировать", - добавил Шмыгаль, подчеркнув, что необходимы для этого мощности и договоренности с соседями на Западе.

Несмотря на непростую ситуацию с углем и электроэнергией (оккупирована Запорожская АЭС, Каховская гидроэлектростанция, три ТЭС, около 40% объектов возобновляемой энергетики Украины, на части станций подвоза угля заблокированы), премьер заверил, что правительство намерено до начала отопительного сезона объемы угля на складах не менее 2 млн тонн. Для этого рассматривает альтернативные варианты, позволяющие обеспечить стабильность поставок и для населения, и для бизнеса.

"Максимальный показатель, который мы намерены накопить - около 3 млн тонн угля на начало отопительного сезона", - добавил он.