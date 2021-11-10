Кабмин создал Национальный орган по вопросам противоминной деятельности
Украинское правительство приняло решение о создании Национального органа по вопросам противоминной деятельности
Об этом стало известно на заседании Кабинета министров.
Правительство создало Национальный орган по вопросам противоминной деятельности. Его возглавит министр обороны Украины Алексей Резников.
Основными задачами вновь Национального органа являются:
- принятие вместе с центральными органами исполнительной власти мер по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере противоминной деятельности и выполнения международных обязательств Украины в сфере противоминной деятельности;
- координация противоминной деятельности министерствами, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и операторами противоминной деятельности;
- разработка и внедрение национальных стандартов по противоминной деятельности в соответствии с международными стандартами, правилами и процедурами по управлению операциями в сфере противоминной деятельности;
- предоставление рекомендаций по привлечению соответствующими субъектами противоминной деятельности операторов противоминной деятельности.
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