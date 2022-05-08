Кабмин создал делегацию для переговоров с Международным банком реконструкции и развития о 1,5 млрд долларов помощи Украине

Об этом заявили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

"7 мая Правительством было принято решение об образовании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению Соглашения о финансировании Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Известно, что, в рамках проекта, Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. США.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, обеспечивающих оплату труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.

Украинскую делегацию возглавит Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Украина получила 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии в качестве гранта Всемирного банка на восстановление экономики.

Ранее Украина получила грант в €88,5 млн от Всемирного банка.

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