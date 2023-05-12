Кабмин совместно с ЕБРР готовит проект восстановления железной дороги: подробности
Правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовит проект восстановления железной дороги. Для этого будет привлечено 200 млн. евро
Об этом на заседании правительства 12 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовим проект восстановления железной дороги. Принимаем решение о привлечении от ЕБРР 200 млн евро для Укрзализныци. Это средства для закупки оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров из ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов", он.
- 1 марта Укрзализныци передали последние 15 пассажирских вагонов из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета.
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