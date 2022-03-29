Кабмин сократил расходы бюджета более чем на 100 млрд грн, но обещает продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы его (госбюджет – ред) фактически уже изменили, поскольку все программы развития объединили и перевели в резервный фонд государства. И уже из резервного фонда финансируем все необходимые расходы. Вы спрашиваете, будет ли формальный секвестр бюджета? Да, работаем над этим ", – сказал глава правительства.



По его словам, Кабинет министров сократил расходы государственного бюджета на 107 млрд грн и готовит сокращение еще на 70 млрд грн. При этом дальнейшие изменения бюджета будут исходить из того, какими будут бюджетные показатели по итогам первого месяца войны.

"Фактически на сегодняшний день мы уже приняли решение о сокращении на 107 млрд грн. Сейчас дополнительно готовим сокращение еще на 70 млрд грн", - добавил Шмыггаль.

Денис Шмыгаль предполагает, что апрельские показатели доходов бюджета могут быть хуже по сравнению с данными за март, поскольку Украина ввела льготное налогообложение для компаний и отменила пошлины на все товары. Подобные шаги могут сократить поступления в бюджет вдвое в краткосрочной перспективе, оценивает правительство.

"Но даже в таком случае есть четкое понимание того, что средств на все первоочередные нужды – армию, социальные выплаты, медицину, другие защищенные статьи бюджета нам хватает. Это касается планирования на ближайшие два-три месяца", – пояснил премьер.

По его словам, поступление финансов от международных партнеров создало для Украины "подушку безопасности", которая будет покрывать дефицит.