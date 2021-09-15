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Кабмин согласовал проект бюджета на 2022 год

15 сентября, 2021 среда
14:57
Экономика Кабмин

В правительстве презентовали проект бюджета на 2022 год и приняли его

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой наLB.ua .

В проект заложено уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение госдолга, снижение инфляции, а также рост ВВП около 4%.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что приоритетами являются рост зарплат медикам, повышение стипендий, обеспечение жильем всех ветеранов войны с Россией и переселенцев.

"Бюджет основывается на макропрогнозе, одобренном правительством. Предполагается рост ВВП до 3,8%, инфляция - 6,2, среднегодовой курс - 28,6 грн", - добавил Марченко.

Доходы заложены на уровне 1 277,7 трлн грн.

Поступления от:

  • НДС - 564, 5 млрд гривен,
  • налогов и сборов на доходы физических лиц - 160, 8 млрд
  • налогов на прибыль предприятий - 137,3 млрд,
  • акцизного налога - 81,9 млрд,
  • дивидендов и части прибыли - 48,6 млрд,
  • рентной платы - 45,8 млрд
  • ввозная пошлина - 25,7 млрд,
  • НБУ - 24. 4 млрд.

Расходы - 1 465,7 трлн грн. 

Медицинская отрасль получит 197, 2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году, и в два раза больше, чем в 2019 На вакцинацию - 6 млрд гривен.

"Это увеличение расходов установить минмальну зарплату врачу в 20 000 грн", - отметил премьер.

На образование предлагают выделить 185, 6 млрд грн

Расходы на социальную защиту и обеспечение составят 320 млрд грн. На пенсии предвидено 206 млрд грн.

На армию заложено 319, 4 млрд гривен, (5,95% от ВВП).

На строительство дорог запланировано более 124, 1 млрд грн.

На культуру и искусство запланировано 13 млрд грн .. на физкультуру и спорт - 11,3 млрд гривен.

На развитие транспортной инфраструктуры запланировано 3,9 млрд грн. На ЖКХ и енергефективнисть - 75 млрд грн.

На цифровизацию планируют предоставить 7,9 млрд грн.

На развитие оборонно-промышленного комплекса - 7,5 млрд грн.

Расходы по госдолгу в следующем году планируются на уровне 574, 7 млрд гривен.
 

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