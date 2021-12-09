Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на должность главы Закарпатской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение Виктора Мыкыты главой Закарпатской областной государственной администрации
Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства.
Во время назначения главой Закарпатской ОГА Мыкыта рассказал, что сейчас он еще действующий сотрудник СБУ. Ранее являлся заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, после чего перешел на аналогичную должность в центральный аппарат СБУ. Он родом из Закарпатья, служил в Донецке, Закарпатье и в Запорожье. Также он работал в "различных сферах, юристе и в частных предприятиях".
До этого исполняющим обязанности главы ОГА был Петр Добромильский.
- Напомним, 18 ноября тогдашний глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков и его заместители написали заявление об уходе с должности.
- 6 декабря журналист Виктор Глагола написал в Telegram, что Виктор Никита "уже прошел собеседование у Владимира Зеленского".
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