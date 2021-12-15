Кабмин согласовал назначение Богдана Синегубова главой Харьковской ОГА

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.



Перед этим Кабмин также одобрил увольнение того же Олега Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации, которую он занимает сейчас.



Синегубов написал в Facebook, что его команда на Потавщине через два года приняла стратегию развития области и достроили и запустили те объекты, "в реализацию которых уже никто не верил" и добавил, что будет внедрять этот опыт на Харьковщине.

Справка: Олег Васильевич Синегубов - украинский юрист, ученый и предприниматель, бывший глава Полтавской областной государственной администрации (с 11 ноября 2019 года по 15 декабря 2021 года).