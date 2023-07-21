Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству боеприпасов и боевых частей к БпЛА
Кабинет Министров одобрил предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов для дронов и боевых частей беспилотных систем
Об этом информирует представитель Кабмина Тарас Мельничук .
"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - написал Мельничук.
По словам представителя Кабинета Министров, проект рассчитан на два года.
Это решение устанавливает требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.
Напомним, что в июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, освобождающих от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА на время военного положения (законопроекты №9275 и №9276).
- 8 августа 2022 стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
- Также 30 апреля Украина по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции подписала три новых соглашения с компанией Baykar – производителем беспилотников Bayraktar.
- По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летальных аппаратов в Украине.
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