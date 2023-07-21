Об этом информирует представитель Кабмина Тарас Мельничук .

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - написал Мельничук.

По словам представителя Кабинета Министров, проект рассчитан на два года.

Это решение устанавливает требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для сил безопасности и обороны Украины.

Напомним, что в июне президент Владимир Зеленский подписал два закона, освобождающих от НДС и пошлины ввоз составляющих для производства и ремонта БПЛА на время военного положения (законопроекты №9275 и №9276).