Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает Еспресо.TV.

Напомним, Кабинет Министров Украины сформировал пакет решений для поддержки бизнеса во время полномасштабной войны с Россией

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"Приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что тоже очень важно", - заявил глава правительства.Он также поблагодарил украинские энергетики, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт."Вы творите чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья!", - подчеркнул Шмыгаль.