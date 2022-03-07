Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС
Кабинет министров Украины решил снизить стоимость газа для тепловых электростанций до 7 гривен за кубический метр. Благодаря этому украинские ТЭС смогут продолжать производство
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает Еспресо.TV."Приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что тоже очень важно", - заявил глава правительства.
Он также поблагодарил украинские энергетики, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт.
"Вы творите чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья!", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, Кабинет Министров Украины сформировал пакет решений для поддержки бизнеса во время полномасштабной войны с Россией
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