Кабмин, СНБО и СБУ изучат целесообразность визового режима для россиян

Его отзыв опубликован на сайте главы государства.

"С начала агрессии Российской Федерации против Украины весной 2014 года был введен ряд мер по усилению контроля на украинско-российской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны", - напоминает Зеленский.

Среди таких мер, в частности, инициированная в 2015 году остановка действия отдельных положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и России, а также отмена возможности въезда граждан России в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).



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Также Владимир Зеленский напомнил, что с 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины ввела фиксацию биометрических данных иностранцев, в частности граждан России, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, что предусматривает, в частности, сканирование отпечатков пальцев.

По мнению президента, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

"С учетом изложенного я направил петицию премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов", - говорится в ответе на петицию.





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