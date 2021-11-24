Кабмин сменил правила карантина в "желтой" зоне

Об этом премьер-министр Шмыгаль сообщил на заседании Кабмина.



"Сегодня утвердим изменение условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", - сказал он.



Сейчас в "желтой" зоне для работы бизнеса и общественных заведений не обязательно требовать у посетителей COVID-документы, а достаточно лишь соблюдать ограничения по количеству людей.



Согласно новым изменениям, они смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала или при наличии отрицательного теста или сертификата выздоровления. Таких же требований должны придерживаться и посетители.



Сертификаты представителям заведения теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять наличие. За неправильную проверку грозит штраф от 34 до 170 тыс. грн.



Кроме того, сократился срок действия "желтого" сертификата о вакцинации.



"Также изменен срок действия "желтого" COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, раньше он был действителен 120 дней", - об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Однако в Украине временной период между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. Глава Минздрава не уточнил, означает ли это, что для привитых препаратом AstraZeneca "желтый" сертификат будет недействителен через 30 дней.

Напомним, 22 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украине изменят правила "желтой" зоны карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb