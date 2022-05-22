Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отказалась предоставить народному депутату Владимиру Арьеву официально предоставленные Украиной руководству ЕС ответы из анкеты страны-претендентки на вступление в Евросоюз
Соответствующие документы в воскресенье, 22 мая 2022 года, политик привел у себя на фейсбук-странице.
"О чем идет речь? Более месяца назад я обратился к вице-премьеру по вопросам евроинтеграции предоставить мне копию ответов правительства на опросник Еврокомиссии, который дается стране перед получением статуса кандидата. Эта информация не закрыта, но мне отказали на формальных основаниях", – отметил Арьев.
9 мая правительство передало Евросоюзу вторую часть опросника.
"Я сделал новое обращение в Кабмин с просьбой предоставить ответы. И снова отказ на формальных основаниях", - продолжил Владимир Арьев.
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По его мнению, этот отказ "откровенно незаконный".
"Запрашиваемая мной информация не носит секретного характера. Наоборот. Поэтому я буду обращаться в соответствующие правоохранительные органы дать оценку действиям чиновников Кабмина", - подчеркнул нардеп.
"Абсолютно не понимаю, почему народные депутаты не могут ознакомиться с этими ответами? Разве есть что скрывать? Я бы очень хотел, чтобы по дороге в Европейский Союз чиновники не предпринимали шагов, которые могут быть трактованы как не соответствующие базовым ценностям, указанным в Копенгагенской декларации. Именно поэтому, и требую от власти законности и прозрачности - основных европейских критериев", - подытожил народный депутат Арьев.
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