Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев

Соответствующие документы в воскресенье, 22 мая 2022 года, политик привел у себя на фейсбук-странице.

"О чем идет речь? Более месяца назад я обратился к вице-премьеру по вопросам евроинтеграции предоставить мне копию ответов правительства на опросник Еврокомиссии, который дается стране перед получением статуса кандидата. Эта информация не закрыта, но мне отказали на формальных основаниях", – отметил Арьев.

9 мая правительство передало Евросоюзу вторую часть опросника.

"Я сделал новое обращение в Кабмин с просьбой предоставить ответы. И снова отказ на формальных основаниях", - продолжил Владимир Арьев.

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По его мнению, этот отказ "откровенно незаконный".

"Запрашиваемая мной информация не носит секретного характера. Наоборот. Поэтому я буду обращаться в соответствующие правоохранительные органы дать оценку действиям чиновников Кабмина", - подчеркнул нардеп.

"Абсолютно не понимаю, почему народные депутаты не могут ознакомиться с этими ответами? Разве есть что скрывать? Я бы очень хотел, чтобы по дороге в Европейский Союз чиновники не предпринимали шагов, которые могут быть трактованы как не соответствующие базовым ценностям, указанным в Копенгагенской декларации. Именно поэтому, и требую от власти законности и прозрачности - основных европейских критериев", - подытожил народный депутат Арьев.

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