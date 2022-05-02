Кабмин решил заморозить тарифы на коммунальные услуги для населения

Об этом говорится в постановлении №502 на Правительственном портале .

В документе рекомендуется органам, устанавливающим тарифы, не повышать для населения цены на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотвод.

"Рекомендовать органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), в том числе тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием альтернативных источников энергии, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода для населения, и применять их к потребителю на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года, - говорится в постановлении.

29 апреля правительство приняло решение, что цена на газ для населения и дальше останется без изменений - 8 грн за куб. м.

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