Кабмин разрешил выезд за границу некоторым категориям студентов

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Дано право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что вообще студентам-мужчинам запрещено выезжать за границу. Прошлой осенью петиция президенту Зеленскому с просьбой разрешить выезд студентов набрала необходимое количество голосов, глава государства рассмотрел ее и дал соответствующие поручения Кабмину.