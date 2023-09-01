Кабмин разрешил выезд за границу некоторым категориям студентов
Кабмин разрешил выезд за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям и нуждающимся в практике за пределами страны
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам, правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
"Дано право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что вообще студентам-мужчинам запрещено выезжать за границу. Прошлой осенью петиция президенту Зеленскому с просьбой разрешить выезд студентов набрала необходимое количество голосов, глава государства рассмотрел ее и дал соответствующие поручения Кабмину.
- В августе правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО.
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