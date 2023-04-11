Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства

Об этом говорится в постановлении №318 .

"Осуществление мер оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц во время мобилизации, на особый период в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил - независимо от места их пребывания на военном учете", - говорится в поправках.

Теперь территориальным центрам комплектования и социальной поддержки разрешили вручать повестки вне зависимости от места нахождения военнообязанных на учете.

Военкоматы будут оповещать и призывать украинцев на военную службу лиц:

офицерского состава;

из резервистов в особый период, отнесенных к военному оперативному резерву;

во время мобилизации на особый период независимо от места их пребывания на военном учете.

Кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.