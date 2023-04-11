Кабмин разрешил вручать повестки вне зависимости от места жительства
Кабинет Министров Украины разрешил военкоматам вручать повестки независимо от места жительства военнообязанных
Об этом говорится в постановлении №318 .
"Осуществление мер оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву лиц во время мобилизации, на особый период в соответствии с порядком мобилизационного развертывания, определенного Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил - независимо от места их пребывания на военном учете", - говорится в поправках.
Теперь территориальным центрам комплектования и социальной поддержки разрешили вручать повестки вне зависимости от места нахождения военнообязанных на учете.
Военкоматы будут оповещать и призывать украинцев на военную службу лиц:
- офицерского состава;
- из резервистов в особый период, отнесенных к военному оперативному резерву;
- во время мобилизации на особый период независимо от места их пребывания на военном учете.
Кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.
Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.
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