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Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы Нафтогаза без согласования с наблюдательным советом

1 октября, 2021 пятница
10:00
Экономика Юрий Витренко

Кабинет министров разрешил главе правления НАК "Нафтогаз Украины" назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 29 сентября 2021 года, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно тексту документа, Кабмин передал правлению Нафтогаза на период до назначения наблюдательного совета полномочия утверждать внутренние положения, по вопросам обеспечения деятельности внутреннего контроля, назначения и увольнения руководителя по управлению рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность НАК.

Кабмин также приостановил действие решения наблюдательного совета "Нафтогаза" от 13-14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решение от 24 мая 2021 о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом.

Кроме того, Кабмин передал правлению НАК на период до назначения наблюдательного совета полномочия утверждать внутренние положения, по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначения и увольнения руководителя по управлению рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность НАК "Нафтогаз Украины".

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Нафтогаз
Юрий Витренко
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