Кабмин разрешил въезд иностранцев в Украину после первой дозы вакцины от коронавируса
Иностранцев в Украину будут пускать с подтверждением не только полный курс вакцинации против коронавируса, но и после первой дозы
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 августа.
Так, Кабинет министров внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Следовательно, иностранцев пускать с подтверждением не только полный курс вакцинации, но и после первой дозы.
Отныне, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
Также будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.
Раньше надо было подтвердить полный курс.
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