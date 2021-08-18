Кабмин разрешил въезд иностранцев в Украину после первой дозы вакцины от коронавируса

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 18 августа.

Так, Кабинет министров внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Следовательно, иностранцев пускать с подтверждением не только полный курс вакцинации, но и после первой дозы.

Отныне, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Также будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.

Раньше надо было подтвердить полный курс.