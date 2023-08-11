Кабмин разрешил Укрпочте перечислять пенсии людям, временно находящимся за границей
Правительство одобрило экспериментальный проект по выплате Укрпочтой пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за границей из-за войны
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
"Согласовано предложение Министерства социальной политики относительно реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом акционерным обществом "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ", - написал он.
Такая опция будет действовать в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта.
По словам Мельничука, предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания.
- 11 марта в Министерстве социальной политики сообщили , что беженцам за границей будут продолжать начислять пенсии. Получение материальной помощи гражданами вне Украины не является основанием для лишения их пенсионных выплат.
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