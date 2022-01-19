Кабмин разрешил Укравтодору привлечь кредиты под госгарантии на 20 млрд грн
Кабинет министров разрешил Укравтодору привлечь кредиты под госгарантии в объеме до 20 млрд грн
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на документы заседания правительства 19 января.
Так, в 2022 году Кабмин разрешил Укравтодору привлечь до 20 млрд грн под государственные гарантии сроком заимствования до 15 лет.
По информации издания, предоставление государственных гарантий предполагает, что в случае неспособности компании выполнить свои кредитные обязательства, за нее это должно сделать государство. Обеспечение кредитов государственными гарантиями влечет за собой рост гарантированного государством долга.
В Минфине в этой связи отметили, что увеличение объема госдолга и гарантированного долга противоречит мировой практике и требованиям МВФ. Условия заимствования, процентная ставка и т.д. определяются в кредитном договоре или проспекте эмиссии, согласовываемым Минфином.
Укравтодор планирует привлечь 30 млрд грн на строительство дорог в 2022 году. Первый замминистра инфраструктуры Василий Шкураков отметил, что это позволит ввести в эксплуатацию 782 км автомобильных дорог и 161 погонный метр мостов.
- Напомним, 14 июля 2021 года Правительство расширило программу госгарантий на фермеров для покупки сельхозземли.
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