Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Кабмин разрешил работу детсадов и младших классов независимо от зоны карантина

Кабмин разрешил работу детсадов и младших классов независимо от зоны карантина

22 сентября, 2021 среда
16:40
Общество школа карантин

Кабинет министров разрешил работу детсадов, а также 1-4 классов во время карантина, независимо от зоны карантина

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Дошкольные учебные заведения, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования, не будут прекращать свой образовательный процесс, независимо от уровня эпидемической опасности", - отметил он.

По словам Ляшко, такие изменения в постановление о карантине №1236 принял Кабмин.

  • Напомним, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

карантин
детский сад
педагоги
новости Украины
локдаун
Читайте также:
21 сентября, 2021 вторник
"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк зарегистрировал петицию к Зеленскому о запрете концертов российских артистов
Наталка Діденко
20 сентября, 2021 понедельник
В Украину идут холод, снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
21 сентября, 2021 вторник
Обнародован невероятный гонорар Джошуа за бой с Усиком
Киев
+8
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.57
    Покупка 26.57
    Продажа 26.78
  • EUR
    Покупка 31.08
    Продажа 31.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
22 сентября
16:33
Приднепровская ТЭС
На Приднепровской ТЭС произошло отключение одного работающего блока
16:23
Анонс
Соломия Чубай
Соломия Чубай и ОО "Львовский Культурный Центр" реализуют проект "POETY. Диалог поколений"
16:11
ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с "убедительной победой на выборах" в Госдуму
15:59
Рада
Рада перенесла на два месяца запуск Бюро экономической безопасности
15:57
Расстрел автомобиля Шефира
Покушение на Шефира. Что это было?
15:55
Владислав Сиренко
Украинский тяжеловес ответил на обвинения, что добивал россиянина после того, как отправил его в нокаут
15:54
выборы в Госдуму
Рада постановила не признавать результатов выборов в Госдуму РФ
15:44
Андрей Ермак
Раненый водитель Шефира в реанимации, - Ермак
15:44
дия
Украинцы смогут оформить пенсии и жилищные субсидии через "Дию": правительство поддержало постановление
15:27
Игорь Клименко
Давление на руководство государства и причастность иностранных спецслужб: полиция назвала версии покушения на Шефира
15:25
Мать уговаривает Роналду вернуться в прежний клуб
15:21
Под Киевом патрульные полицейские попали в ДТП, три человека в больнице
15:04
Правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих
15:03
Система автоматического весового контроля
В правительстве предлагают сделать платными дороги для грузовиков свыше 12 тонн
14:55
"Александрия" в меньшинстве победила "Таврию" в Кубке Украины
14:49
Денис Шмигаль
Кабмин одобрил выпуск гособлигаций на 20 млрд грн для финансирования доступной ипотеки
14:42
Укрзализныця возобновит движение поездов до станции Скотоватая в Донецкой области после обстрела
14:37
Покушение имело целью запугать высшие эшелоны власти, - Шефир
14:32
бандит
Виталий Портников: Украина скатилась в 90-е
14:30
ПриватБанк
Вновь была провалена попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" Суркисом и его компаниями, - адвокат Порошенко
14:25
Шахтер - Динамо
"Шахтер" - "Динамо": Букмекеры дали прогноз на матч за Суперкубок Украины
14:25
SafeBorder
Штраф от 170 тыс. грн или срок до трех лет: правительство усилит ответственность за подделку COVID-сертификатов
14:18
Денис Шмигаль
Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал два варианта работы бизнеса после введения "желтой" зоны
14:12
Рада приняла закон о противодействии антисемитизму
13:51
Лопес объявил ультиматум из-за защиты титулов, которые отобрал у Ломаченко
13:44
Зеленский
Передавать мне "привет" выстрелами - это слабость, а ответ будет сильным, - Зеленский о покушении на Шефира
13:36
Богдан Монич
Делегаты от судейского самоуправления не будут иметь влияния в Этическом совете при ВРУ, - глава Совета судей
13:30
мост
В Украине состояние 160 мостов близко к аварийному, а 710 - требуют немедленного ремонта, - Укравтодор
13:04
Покушение на Шефира: на месте работают СБУ и Управление госохраны
13:00
Абсолютный чемпион мира пообещал Усику "очень тяжелый вечер" с Джошуа
12:42
такси
Минздрав обещает скидки на такси украинцам, которые прививаются от COVID-19: договорились с известным сервисом
12:39
Давид Арахамия
Три версии: Арахамия высказал мнение, кто мог организовать покушение на Шефира
12:30
Сергей Никифоров
Покушение на Шефира: Зеленскому доложили, курс на деолигархизацию Украины не изменится, - Никифоров
12:18
Боец UFC Макгрегор опозорился во время бейсбольного матча
12:08
Юрий Бутусов
Осуществлена попытка ликвидации одного из трех самых влиятельных людей в государстве - Бутусов о покушении на Шефира
11:46
школа карантин
16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГА
11:36
Александр Красюк
Промоутер Усика нашел "рецепт" победы над Джошуа
11:29
ключ
Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение украинцев жильем
11:19
Минфин провел первую встречу с главой миссии МВФ в Украине
11:18
На Киевщине стреляли в авто первого помощника Зеленского Шефира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV