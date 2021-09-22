Кабмин разрешил работу детсадов и младших классов независимо от зоны карантина

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Дошкольные учебные заведения, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования, не будут прекращать свой образовательный процесс, независимо от уровня эпидемической опасности", - отметил он.

По словам Ляшко, такие изменения в постановление о карантине №1236 принял Кабмин.

Напомним, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.

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