Кабмин разрешил работу детсадов и младших классов независимо от зоны карантина
Кабинет министров разрешил работу детсадов, а также 1-4 классов во время карантина, независимо от зоны карантина
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Дошкольные учебные заведения, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования, не будут прекращать свой образовательный процесс, независимо от уровня эпидемической опасности", - отметил он.
По словам Ляшко, такие изменения в постановление о карантине №1236 принял Кабмин.
- Напомним, правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих.
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