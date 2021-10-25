Кабмин разрешил Нафтогазу поставлять газ для отопления больниц по фиксированной цене

Об этом говорится в Решении Кабмина №1295-р от 23 октября, обнародованном на Правительственном портале.



Согласно тексту документа, газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерным договором поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям.



Правительство также поручило правлению Нафтогаза принять меры по заключению соответствующих договоров.

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