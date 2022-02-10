Кабмин разрешил использовать тысячу за вакцинацию на оплату периодических изданий

Об этом сообщает пресс- служба Укрпочты.



Как отмечается, в настоящее время в каталоге "Укрпочты" около 3500 индексов. Теперь рассчитаться картой есть Поддержка можно только онлайн. Оформить подписку на издание можно через сервис "Онлайн-подписка" на сайте "Укрпочты".



Лимит по оплате выбранных изданий картой является Поддержка равна сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте Укрпочты, указав номер карты есть Поддержка.



"В Укрпочте можно потратить полученные в рамках программы Поддержка средства на периодику и подписаться на онлайн любые периодические издания с текущих месяцев 2022 года", - говорится в сообщении.



Для оформления заказа необходимо сделать следующие шаги:

Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Шаг 2. Указать период получения издания.

Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Шаг 4. Указать реквизиты карты является Поддержка и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Напомним, что 17 января Министерство образования и науки предоставило предложение распространить действие программы "Поддержка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 на детей от 12 до 18 лет.

24 января тратить деньги за вакцинацию разрешили на лекарства лицам с инвалидностью.

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Постановление вступит в силу 14 февраля.