Кабмин разрешил электронные журналы и дневники в школах
Кабинет министров Украины утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента"
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря, передает Еспрессо.TV.
Как говорится в положении, автоматизированный комплекс менеджмента – это система, предназначенная для учебных заведений. Они могут накапливать, хранить и обрабатывать информацию о своей деятельности в цифровом формате. В частности, распределять средства, вести учет детей дошкольного и школьного возраста, формировать список учебников, вести электронные классные журналы и дневники, электронный документооборот, финансовую отчетность и т.д.
Деятельность в автоматизированном комплексе менеджмента осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об электронных документах и электронном документообороте.
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