Кабмин разрабатывает грантовую программу для поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер анонсировал правительственную программу грантов для малых и средних предпринимателей, чтобы стимулировать создание рабочих мест
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграме.
"По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что в правительстве надеются через такие гранты "разогреть экономику", а также стимулировать создание новых рабочих мест.
Профильные министерства должны безотлагательно наработать идеи такой программы и представить свои предложения на рассмотрение Кабмина, отметил Денис Шмыгаль.
- Напомним, аналитика маркетплейса Rozetka показала, что, пока крупные компании перестраивают процессы во время полномасштабной войны, мелкие предприниматели захватывают рынок.
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