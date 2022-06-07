Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в телеграме.

"По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в правительстве надеются через такие гранты "разогреть экономику", а также стимулировать создание новых рабочих мест.

Профильные министерства должны безотлагательно наработать идеи такой программы и представить свои предложения на рассмотрение Кабмина, отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, аналитика маркетплейса Rozetka показала, что, пока крупные компании перестраивают процессы во время полномасштабной войны, мелкие предприниматели захватывают рынок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb