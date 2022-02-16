Кабмин расширяет программу портфельных гарантий для банков, - Шмыгаль

Об этом 16 февраля на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Правительство продолжает работать над расширением поддержки украинского малого и среднего бизнеса, наряду с программой "Доступных кредитов 5-7-9%", в рамках которой выдано почти 35 тысяч кредитов на более чем 88 млрд грн, правительство расширяет программу портфельных гарантий. Сегодня мы примем документ, реализация которого позволяет государству предоставить гарантии еще двум банкам-кредиторам, которые смогут выдавать кредиты для микро и малого бизнеса под частичное гарантирование со стороны государства", - сказал глава Правительства.



Шмыгаль добавил, что общий объем программы составляет 10 млрд грн, а в целом уже предоставлены госгарантии на более 8 млрд грн.

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