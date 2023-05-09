Кабмин расширил список объектов критической инфраструктуры
Во вторник, 9 мая, на заседании Кабинет Министров Украины внес в список объектов критической инфраструктуры производителей ветеринарных препаратов и элеваторы
Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .
Правительство расширило список важной инфраструктуры в стране.
"Внесены изменения в перечень секторов критической инфраструктуры, утвержденный постановлением КМУ от 09.10.2020 №1109 "Некоторые вопросы объектов критической инфраструктуры", путем дополнения позиции "Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс" в графе "Тип основной услуги" новыми абзацами " и "эксплуатация элеваторов", – написал Мельничук.
- Напомним, в течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки, которая пойдет, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.
- Объекты критической инфраструктуры останутся мишенью для РФ, в первую очередь, нефтеперерабатывающие и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
- Украина получит от Японии грант в размере $400 млн по программе экстренного восстановления критической инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное