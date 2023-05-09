Кабмин расширил список объектов критической инфраструктуры

Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук .

Правительство расширило список важной инфраструктуры в стране.

"Внесены изменения в перечень секторов критической инфраструктуры, утвержденный постановлением КМУ от 09.10.2020 №1109 "Некоторые вопросы объектов критической инфраструктуры", путем дополнения позиции "Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс" в графе "Тип основной услуги" новыми абзацами " и "эксплуатация элеваторов", – написал Мельничук.