Кабмин провел кадровые ротации в МОН, Минздраве и Фонде госимущества
Кабинет Министров принял ряд кадровых решений на заседании 30 марта
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, Кабмин уволил Андрея Витренко с должности первого заместителя министра образования и науки Украины, а затем назначил его заместителем министра образования и науки Украины.
Кроме того, Дениса Шугалия уволили с должности заместителя главы Фонда государственного имущества Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначили его первым заместителем главы ФГИУ.
Также Кабмин уволил:
Ирину Микичак с должности замминистра здравоохранения Украины.
Ярему Дуля – с должности заместителя главы Государственной службы Украины по труду.
- Во вторник, 28 марта, Кабмин уволил трех заместителей министров
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