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Кабмин провел кадровые ротации в министерствах

4 апреля, 2023 вторник
19:26
Общество

Во вторник, 4 апреля, Кабинет Министров Украины утвердил кадровые изменения в нескольких министерствах, в частности в МОН и Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности

Об этом информирует постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Евгения Кудрявца.

Наталья Запольская будет занимать должность государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации станет Сергей Захарин. Он уволен с должности государственного секретаря Министерства образования и науки.

Игоря Яременко предлагают на должность заместителя Государственного секретаря КМУ, в то же время его увольняют с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции.

Кроме того, Кабмин увольняет с должности:

  • заместителя Министра образования и науки Украины Веру Рогову;
  • государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Елену Спирину;
  • заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины Анатолия Куцевола.

Мельничук подчеркнул, что на Александра Рябца временно возложено исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

  • Также Кабинет Министров принял ряд кадровых решений на заседании 30 марта.
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2023, вторник
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