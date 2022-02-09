Зеленский созывает на 11 февраля заседание СНБО
Кабмин продлил срок выплат тысячи грн за вакцинацию до 9 месяцев и прибавил 500 грн за бустерную дозу
Чиновники продлили выплату тысячи грн за прививку с 4 до 9 месяцев и добавили выплаты 500 грн за бустерную дозу вакцины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание правительства 9 февраля.
Да, правительство постановило:
- увеличить срок действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
- предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации (с 14 марта);
- предоставить возможность использования помощи гражданами от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
- предоставить возможность использования приобретения лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля).
- Напомним, 24 января Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации заявили о планах расширить программу "еПоддержка" и разрешить лицам с инвалидностью первой группы тратить средства на лекарства.
Оставьте комментарий
Читайте также:
"Победителей не будет": Путин связал вступление Украины в НАТО с военным возвращением Крыма, пригрозил Альянсу войной и напомнил о ядерном оружии РФ
Киев
+5°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное
2022, среда
9 февраля
14:30
Неуставные отношения, психическое заболевание, небрежное отношение к службе: ГБР назвало версии расстрела нацгвардейцев в Днепре
14:22
Должен был повлиять на решение НБУ: в Киеве разоблачили на взятке в $5 тыс. топ-менеджера одного из банков
14:16
Макрон предложил Путину закрепить нейтральный статус за Украиной, но не проконсультировался с НАТО, - Daily Mail
13:06
Украинские общественные и культурные деятели создали движение мировой элиты под лозунгом "Остановим войну вместе"
12:53
Лыжница, которую не пустили на Олимпиаду-2022, покинула Беларусь из-за политических преследований
12:35
Все же так этого хотели: Олимпийская чемпионка по Украине странно прокомментировала досрочное возвращение из Пекина
12:31
Незаконно поставляли из РФ гранаты для разгона Майдана: ГБР завершило расследование экс-руководства МВД Украины
12:22
Глава комитета парламента Финляндии подал в отставку из-за заявления, что Украина не сможет вступить в НАТО
12:05
Должен был передавать актуальную информацию в сфере обороны: СБУ разоблачила харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ
11:57
"Сейчас время дипломатии и переговоров": глава МИД Испании о поставках оружия Украине на фоне угрозы РФ
11:39
Россиян вообще не должно быть на Олимпиаде-2022: Президент Федерации лыжных гонок РФ объявила бойкот норвежским СМИ
11:27
Обновлено
Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четырех крымских татар, прокуратура возбудила уголовное производство
11:25
Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Беларусь для проверки готовности военных к учениям
11:09
В Португалии Vodafone подвергся кибератаке: она повлияла на голосовые услуги, телевидение, мобильный интернет.