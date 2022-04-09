Кабмин продлил срок подачи заявок на получение помощи для вынужденных переселенцев
9 апреля правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи переселенцам до 30 апреля
Об этом говорится на Правительственном портале.
"Поддержка наших людей — это приоритет. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и оставшихся в своих домах. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарствами. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмігаль.
Подать заявку можно до конца апреля. Взрослые смогут получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.
Также правительство приняло решение об изъятии корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка в начале войны МР Банка и Проминвестбанка – "дочек" российских Сбербанка России и "ВЭБ.РФ".
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