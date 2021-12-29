Кабмин продлил на один год срок легального пребывания граждан Беларуси в Украине

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 29 декабря.



В ответ на вопросы депутата Алексея Гончаренко Шмыгаль сказал, что легальное пребывание белорусов в Украине продлили еще на год по просьбе представителей "Белорусского дома в Украине".



Гончаренко сообщил, что речь идет о постановлении правительства, которое позволяет белорусским гражданам легально находиться в Украине в течение 180 суток. Ранее граждане Беларуси просили украинские власти по продлению срока.









"Представители общественного объединения "Белорусский дом в Украине" поблагодарили украинскую сторону за поддержку белорусов, однако акцентировали внимание на необходимости продления на год срока действия постановления правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько граждан Беларуси пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину.