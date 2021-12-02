Кабмин продлил льготную пошлину на импорт российских товаров
Кабинет министров Украины продлил действие льготной пошлины в отношении товаров из Российской Федерациина год, до 31 декабря 2022 года
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 2 декабря, передает Еспресо.TV.
Продлено действие постановления №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" от 30 декабря 2015 года.
Как говорится в пояснительной записке, это связано с торговыми ограничениями, применяемыми Россией к Украине. В 2015 году РФ прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины. С тех пор к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина. Кроме того, в России действуют другие экономические ограничения по отношению к Украине."Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.
Постановление о продлении действия льготной пошлины в отношении товаров из РФ теряет силу 1 января 2023 года или после прекращения по нарушениюя Договора со стороны РФ.
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