Кабмин продлил действие увеличенных нормативов для расчета субсидий в "красных" зонах карантина

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства социальной политики.



Согласно сообщению, правительство приняло постановление, которое обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидий на коммунальные услуги жителям регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантин.



В пресс-служба напомнили, что нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, были увеличены на 50% весной прошлого года, когда был введен карантин.



По словам министра социальной политики Марины Лазебной, правительство продлило действие этого механизма в случае новой волны коронавируса во время отопительного сезона.



"Если опять придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.



Она также добавила, что по состоянию на начало августа субсидии были назначены более 2,3 млн домохозяйствам, из них 1,9 млн - в автоматическом режиме. Так, субсидия назначена 80% домохозяйств, получающих ее в прошлом отопительном сезоне, а остальные получит назначения с его началом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb