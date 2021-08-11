Кабмин продлил действие увеличенных нормативов для расчета субсидий в "красных" зонах карантина
Кабинет министров продлил действие увеличенных нормативов для расчета субсидии на жилищно-коммунальные услуги для регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина
Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства социальной политики.
Согласно сообщению, правительство приняло постановление, которое обеспечивает применение увеличенных социальных норм для расчета субсидий на коммунальные услуги жителям регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантин.
В пресс-служба напомнили, что нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, были увеличены на 50% весной прошлого года, когда был введен карантин.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, правительство продлило действие этого механизма в случае новой волны коронавируса во время отопительного сезона.
"Если опять придется вводить жесткие карантинные ограничения в отдельных областях, люди в таких регионах автоматически, без дополнительных обращений, получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.
Она также добавила, что по состоянию на начало августа субсидии были назначены более 2,3 млн домохозяйствам, из них 1,9 млн - в автоматическом режиме. Так, субсидия назначена 80% домохозяйств, получающих ее в прошлом отопительном сезоне, а остальные получит назначения с его началом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.72
Покупка 26.72Продажа 26.96
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное