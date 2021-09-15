Кабмин продлил действие COVID сертификатов до года
В Украине продлили действие сертификатов о вакцинации от коронавируса
Об этом говорится в постановлении правительства.
Речь идет о сертификате, который у «Действия» и который можно получить у семейного врача.
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Также год будет действовать и внутренний сертификат вакцинации, который во время локдаунив предоставлять вакцинированным Украинский привилегии (например, посещать рестораны или спортзалы). Он доступен в "Дии".
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