Кабмин продлил действие COVID сертификатов до года

Об этом говорится в постановлении правительства.



Речь идет о сертификате, который у «Действия» и который можно получить у семейного врача.



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Также год будет действовать и внутренний сертификат вакцинации, который во время локдаунив предоставлять вакцинированным Украинский привилегии (например, посещать рестораны или спортзалы). Он доступен в "Дии".