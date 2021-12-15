Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года
Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 15 декабря.
"Для того чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Он добавил, что все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами остаются в силе, по меньшей мере, до первого квартала следующего года.
"Сегодня еще две области выходят из "красной" зоны карантина. В этой зоне останется всего восемь регионов", - отметил премьер-министр.
Премьер подытожил, что мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения, пока в Украине уровень вакцинации среди взрослого населения не достигнет 70%.
- Напомним, 15 декабря Винницкая и Хмельницкая перешли из "красной" зоны карантина в "желтую".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что 15-20 февраля 2022 года может быть новая волна роста заболеваемости COVID-19.
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