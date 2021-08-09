Кабмин принял все подзаконные акты, необходимые для реализации закона об "инвестнянях"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Кабинет министров Украины принял все необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "инвестнянях". Отныне потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки", - говорится в сообщении.



В частности, отметили в пресс-службе, правительство уже утвердило порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, входящих в него. Это позволит мониторить реализацию крупных инвестиционных проектов и контролировать предоставление государственной поддержки.



По словам заместителя министра экономики Ирины Новиковой, ведомство разработало целый ряд подзаконных актов для имплементации норм закона, чтобы процесс отбора инвестиционных проектов и предоставление государственной помощи происходили прозрачно и понятно.



"Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявленные инвестиции сейчас составляют более 1,3 млрд долл. Основные отрасли - агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", - цитирует пресс-служба слова Новиковой.



В пресс-службе напомнили, что поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов, освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестпроекта. Также возможно предоставление инвестору преимущественного права землепользования.

Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал проекты законов №1294-их и №1293-их по введению налоговых и таможенных льгот для инвесторов.