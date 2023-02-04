Кабмин принял решение о внедрении системы Delta в Силах обороны
Кабинет Министров на заседании в субботу, 4 февраля, принял решение о внедрении системы Delta в Силах обороны
Соответствующее постановление инициировал Министр обороны Алексей Резников, сообщается на Правительственном портале.
"Delta - это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом", - говорится в сообщении.
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Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага.
Справка
Платформа Delta отображает поле боя в реальном времени, интегрирует данные от аэроразведки о расположении врага, позволяет добавлять снимки со спутника, данные с беспилотников, информацию из чата.
Благодаря Delta украинские военные могут менять тактику боя и строить военные стратегии, ведь они видят врага как на ладони и имеют значительное преимущество в бою.
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