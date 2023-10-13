Кабмин принял решение о реорганизации Национального авиауниверситета. В НАУ обещают иск в суд
Кабинет министров Украины в пятницу, 13 октября, принял решение о реорганизации и ликвидации Национального авиационного университета: в НАУ заявили, что готовят иск в суд
Об этом сообщает пресс-служба НАУ.
"Указанное решение противоречит действующему законодательству, грубо нарушает принципы автономии вузов, гарантированные Законами Украины, а также наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли государства и имиджу Украины", - говорится в сообщении университета.
В НАУ сообщили, что будут оспаривать решение о реорганизации в суде.
Что предшествовало
27 сентября стало известно, что Министерство образования и науки Украины приняло решение о реорганизации Национального авиационного университета. Об этом информировало издание LB.ua со ссылкой на соответствующее распоряжение МОН, предоставленное источниками в министерстве.
Указано, что на основе НАУ планируется создать два заведения высшего образования: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию в Кропивницком. Они должны стать основой для подготовки украинских специалистов авиационной отрасли. Кроме того, новые вузы будут разрабатывать и вводить в эксплуатацию инновационные БПЛА.
"Решение о реорганизации НАУ было принято из-за низкой эффективности заведения и его руководства. Ни одного БПЛА после начала полномасштабного вторжения там не разработали. Речи о развитии и инвестициях в заведение с таким руководством быть просто не может", - пояснил собеседник из МОН.
Как отметили источники в министерстве, для преподавателей и студентов ничего не изменится: студенты, которые уже учатся в НАУ, продолжат получать образование, а преподаватели останутся работать на прежних условиях.
После обнародования информации о реорганизации в НАУ решили обратиться к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру и министру образования и науки Украины с призывом остановить рассмотрение проекта распоряжения "О реорганизации Национального авиационного университета".
"Авторитет университета сегодня признан во многих странах дальнего и ближнего зарубежья (более 50 стран), для которых на протяжении многих лет осуществляется подготовка специалистов авиационной отрасли. Поэтому прекращение этого процесса отразится не только на судьбе слушателей-иностранцев, а и на международных отношениях заведения и отрасли в целом", - отмечается в письме-обращении.
Там отметили, что реорганизация, мол, нарушит или разрушит систему, "продуктивно работающую на развитие образовательной, авиационной и оборонной отраслей".
"Прежде всего, это касается утраты силы сертификатом на подготовку Национальным авиационным университетом летного состава, что практически остановит подготовку пилотов в Украине", - добавили в НАУ.
Что известно о нынешнем руководстве НАУ
Ректором Национального авиационного университета Максим Луцкий. Луцкий с 2008 года был проректором по международным связям в Национальном авиационном университете, а позже - первым проректором НАУ. В 2021 году он выиграл выборы на должность ректора.
Как отмечает общественное движение "Чесно", Луцкий экс-нардеп двух созывов - от БЮТ и Партии Регионов. На парламентских выборах 2019 года он принимал участие в качестве кандидата по 222-му округу от ОПЗЖ. Также Луцкий является кумом экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.
28 ноября министр образования Оксен Лисовый подписал приказ об объявлении выговора ректору НАУ из-за нарушения им законодательства об образовании и требований контракта.
В пресс-службе МОН уточнили, что в ежегодном отчете ректора НАУ не была указана обязательная информация об уровне достижения целевых показателей деятельности заведения, определенных контрактом.
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