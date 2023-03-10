Кабмин принял решение о безотлагательном строительстве оборонительных фортификационных сооружений в отдельных областях
Кабмин принял решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях Украины
Об этом 10 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"На заседании правительства было принято важное протокольное решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях. Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны", - написал он.
"Также после определения областными военными администрациями потребностей на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования", - добавил Шмигаль.
По словам главы правительства, это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.
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