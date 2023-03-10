Об этом 10 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"На заседании правительства было принято важное протокольное решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях. Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны", - написал он.

"Также после определения областными военными администрациями потребностей на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования", - добавил Шмигаль.

По словам главы правительства, это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.