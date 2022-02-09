Кабмин принял план мер ко Дню сопротивления оккупации Крыма
Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Крыма в 2022 году
Соответствующее решение было принято 9 февраля на заседании правительства.
Согласно плану, кроме традиционных тематических мероприятий с участием представителей органов власти, предусматривается церемония поднятия крымскотатарского флага вместе с государственным флагом в областных центрах и других населенных пунктах, а также исполнение Государственного гимна и гимна крымскотатарского народа.
Также за год планируется презентация Виртуального музея российской агрессии.
Кроме того, на официальных сайтах органов власти создадут рубрики "Информация для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей", где будет размещена информация о предоставлении административных услуг.
Напомним, что 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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