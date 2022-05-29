Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов .

"Предложенные изменения в Таможенный кодекс чрезвычайно важны для украинского бизнеса, в частности для ускорения прохождения товаров через таможенную границу и их таможенного оформления, что стало особенно острой потребностью во время войны после 24 февраля. Кроме того, такие изменения необходимы для обеспечения международного применения NCTS и дальнейшей гармонизации Таможенного кодекса Украины с Таможенным Кодексом ЕС", – считает министр финансов Украины Сергей Марченко.

В настоящее время Украина уже завершает прохождение тестирования NCTS (Новая компьютеризированная транзитная система) на соответствие Конвенции об общем транзите. До конца этого года наша страна успешно пройдет Оценочную миссию и присоединиться к Конвенциям о процедуре совместного транзита и об упрощении формальностей в торговле товарам.

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Законопроект определяет цели дальнейшего выполнения таможенного законодательства ЕС в Украине, а именно:

возможность применения украинскими предприятиями транзитных деклараций с использованием NCTS без оформления дополнительных документов в 36 странах мира, что позволит товарам быстрее проходить через таможенные кордоны;

расширение количества предприятий, для которых станут доступны упрощения, аналогичные европейским: с требованиями к финансовой устойчивости, имеющих статус АЭО (наивысшая степень доверия) и с возможностью использования комбинации упрощений без требований к финустойчивости для предприятий без статуса АЭО и предприятий, пользующихся NCTS;

введение европейской модели предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров (решений по обязательственной информации);

внедрение европейской системы принятия решений для предоставления авторизаций на упрощение и других решений по заявлению предприятия (введение "права быть услышанным" для уменьшения спорных вопросов);

введение европейской практики гарантирования уплаты таможенных платежей с возможностью освобождения от гарантирования для предприятий, перемещающих товары, а не только товары по определенному перечню (как элемент таможенного упрощения);

закладка основы для выстраивания партнерских отношений между таможней и бизнесом, чтобы ускорить таможенное оформление.

Законопроект передали на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Украина и Польша подпишут двустороннее соглашение об упрощенном пересечении государственной границы.

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