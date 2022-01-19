Кабмин предоставил льготу на украинский газ 585 предприятиям из ОРДЛО и Крыма
В среду, 19 января, Кабмин принял решение о предоставлении льготной цены на природный газ не менее 585 юридическим лицам, зарегистрированным на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на LIGA.net и заседание Кабмина.
"По подсчетам в списке Минагрополитики по меньшей мере 585 юридических лиц, зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей. Некоторые из них еще работают, например, "Крыммолоко" - в Симферополе, завод "Луганск-Нива" и "Русский хлеб", расположен возле Донецка", - отмечает издание.
Кроме предприятий с оккупированных территорий, в список льготников попали экспортно-ориентированные предприятия, крупнейшие агрохолдинги и газовые трейдеры.
"Действительно ли они могут получить дешевый газ частных производителей? Собеседник издания в Минагрополитике это исключает. По его словам, список формировался "за один день в канун Нового года", поэтому там могут быть неточности", - пишет LIGA.net.
- Напомним, 17 января прошли первые торги "льготным" газом для производителей.
- Три предприятия, производящие стекло в Украине, прекратили работу в результате роста цен на газ.
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