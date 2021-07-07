Кабмин предлагает упростить условия производства спиртовой продукции для малых производителей

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, Кабмин одобрил законопроект об изменениях в законодательство, которые упрощают условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями. Это решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.



По словам министра экономики Алексея Любченко, решение предусматривает упрощение процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз.



Законопроект предусматривает уменьшение стоимости лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн. Документ также расширяет перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных к использованию в производстве алкогольных напитков и признает малыми производителями дистиллятов компании, которые их производят, а также производят из них спиртные напитки, если объем реализации не превышает 10 тыс. дал за календарный год.



В пресс-службе добавили, что реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства, а также создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.

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