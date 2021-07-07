Кабмин предлагает упростить условия производства спиртовой продукции для малых производителей
Кабинет министров одобрил законопроект, который упрощает условия производства спиртовой продукции для малых производителей
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Кабмин одобрил законопроект об изменениях в законодательство, которые упрощают условия производства спиртовых дистиллятов малыми производителями. Это решение принято в рамках Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.
По словам министра экономики Алексея Любченко, решение предусматривает упрощение процедуры лицензирования производства спиртовой продукции для малого бизнеса. В частности, стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов предлагается уменьшить почти в 17 раз.
Законопроект предусматривает уменьшение стоимости лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей с 500 тыс. грн до 30 тыс. грн. Документ также расширяет перечень спиртовых дистиллятов, разрешенных к использованию в производстве алкогольных напитков и признает малыми производителями дистиллятов компании, которые их производят, а также производят из них спиртные напитки, если объем реализации не превышает 10 тыс. дал за календарный год.
В пресс-службе добавили, что реализация документа позволит упростить доступ малых производителей к рынку спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства, а также создать дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 32.04Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное