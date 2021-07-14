Кабмин предлагает упростить трудоустройство иностранцев

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, реализация законопроекта будет способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда.



Документ, в частности, предлагает уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменить обязательства по обеспечению уровня зарплаты иностранцам в размере пяти или десяти минимальных заработных плат в зависимости от категории.



При этом документом предусматривается повышение стоимости разрешения для защиты национального рынка труда и направление этих средств на выплаты помощи для безработных граждан.



Законопроект также предоставляет возможность иностранным студентам в Украине работать и предусматривает для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников. Также определяется перечень документов, представляемых для получения или продления действия разрешений, предполагается удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг.



Также предполагается, что дубликаты таких разрешений будут выдаваться бесплатно в случае их потери.

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