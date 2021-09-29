Кабмин предлагает сделать уплату ЕСВ и единого налога ежемесячной вместо ежеквартальной

Проект закона правительство одобрило во время заседания, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона его целью является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа и своевременности назначения и получения пенсионных выплат по соцстрахованию.



Документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс в части изменения налогового периода с квартального на месячный для представления налогоплательщиками.



В пояснительной записке отмечается, что сейчас для плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.



Авторы законопроекта отмечают, что пока это приводит к отсрочке поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплаты ЕСВ, страхового стажа и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат. Также это приводит к ослаблению платежной инициативы в части сумм единого взноса, смещению сроков расчета показателей средней зарплаты и невозможности своевременного проведения ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.

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