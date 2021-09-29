Кабмин предлагает сделать уплату ЕСВ и единого налога ежемесячной вместо ежеквартальной
Кабинет министров одобрил законопроект, который предлагает изменить период уплаты плательщиками на месячный вместо квартального
Проект закона правительство одобрило во время заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона его целью является обеспечение своевременности исчисления страхового стажа и своевременности назначения и получения пенсионных выплат по соцстрахованию.
Документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс в части изменения налогового периода с квартального на месячный для представления налогоплательщиками.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас для плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога предусмотрено представление отчетности с установлением квартального периода отчетности в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.
Авторы законопроекта отмечают, что пока это приводит к отсрочке поступления в реестр сведений о зарплате работников, уплаты ЕСВ, страхового стажа и несвоевременности включения отчетных периодов для расчета соцвыплат. Также это приводит к ослаблению платежной инициативы в части сумм единого взноса, смещению сроков расчета показателей средней зарплаты и невозможности своевременного проведения ежемесячного анализа основных показателей, влияющих на наполнение Пенсионного фонда.
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