Кабмин предлагает повысить штрафы чиновникам за нарушения во время проверок бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



В частности, правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц государственного надзора, которым предлагается увеличить штрафы за нарушения при проведении проверок бизнеса с 850 до 4250 грн.



Кроме того, правительство одобрило законопроект "Об основных принципах государственного надзора (контроля)", который будет способствовать уменьшению регуляторной нагрузки на добропорядочный бизнес и внедрению дополнительных инструментов обеспечения прав граждан.



По словам министра экономики Алексея Любченко, этот документ позволит переориентировать систему государственного надзора с доминирующей сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную, повысить прозрачность проверок и упростить взаимодействие органов контроля и бизнеса.



В частности, законопроект предлагает ввести добровольное страхование гражданской ответственности деятельности предпринимателей; ввести аудит деятельности компаний, как отдельного функционала, который позволяет предприятиям предотвратить нарушение требований законодательства; создать институт общественных советов по вопросам госнадзора при органах контроля, что позволит повысить объективность и гласность жалоб предпринимателей; цифровизировать процессы государственного контроля; усилить ответственность должностных лиц государственного надзора, а также усовершенствовать процедуру остановки предприятий.

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