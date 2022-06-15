Кабмин предлагает новую формулу растаможки без учета их стоимости
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта об изменениях в растаможке автомобилей
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в телеграмме.
‚В частности, правительство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и изменить систему налогообложения легковых автомобилей. В частности, Кабмин предлагает внедрить новую формулу растаможивания транспортного средства, согласно которой не будет учитываться стоимость транспортного средства.
"Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства", – пояснил Мельничук.
Также правительство предлагает отменить оплату сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации и физических лиц, покупающих легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, отметил нардеп.
- Напомним, профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу и в целом правительственный законопроект, отменяющий льготы на импортные товары, в том числе автомобили – с 1 июля.
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